Départ du Vendée Globe : de quelle ville s'élance la course ?

Créé en 1989 sous l'impulsion du navigateur Philippe Jeantot et de Philippe de Villiers, président du Conseil général de la Vendée, le Vendée Globe, dont on célèbre cette année la 9e édition, s'élance tous les quatre ans des Sables d'Olonne, en Vendée.

Un point de départ qui est aussi... le lieu d'arrivée de cette immense boucle à travers les mers du monde entier effectuée en solo, sans assistance et sans escale. Hormis cette année où les conditions sanitaires scrupuleuses devraient être appliquées, le départ de la course draine un nombre important de visiteurs. En novembre 2016, ils étaient ainsi 1,5 million à avoir vu sur place s'élancer la flotte (et 750.000 lors des différentes arrivées), ce qui en fait un évènement stratégique en terme économique pour la région et la ville des Sables d'Olonne.

Traditionnellement, la foule se masse sur les pontons de port Olona, les quais de la Chaume et le long du chenal. La descente de ce dernier par les bateaux représente un moment d'émotion unique pour les skippers acclamés une dernière fois par les spectateurs avant de se lancer dans la grande aventure.