LFP : Qui sont les candidats à la présidence ?

Quatre pour un fauteuil. La Ligue de football professionnel (LFP) va changer de tête, ce jeudi, avec l’élection d’un nouveau président. Michel Denisot, Gervais Martel, Vincent Labrune et Alain Guerini sont les candidats pressentis à la succession de Nathalie Boy de la Tour, qui a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat.

Parmi les noms cités, un grand favori se dégage : Michel Denisot. Si cette élection est souvent propice aux surprises et au retournement de situation, l’ancien dirigeant, qui siège au Conseil d’administration de la LFP en tant que représentant de la Fédération française de football (FFF) depuis fin 2015, a le profil parfait pour prendre la tête de l’instance. Ancien président du PSG (1991-1998) et vice-président de Châteauroux, poste qu’il a quitté en vue de cette élection, il connait parfaitement le monde du football français. Déjà pressenti pour succéder à Frédéric Thiriez en 2016, l’homme de télévision et de médias est également très populaire et bénéficie du soutien de Noël Le Graët, du PSG et de l’OL. Trois atouts de poids.

Il pourrait aussi profiter du désistement de François Morinière, qui était présenté comme son principal concurrent. «J’ai un boulot, j’ai des obligations professionnelles en ce moment, et je pense que ce n’est pas un job à quart de temps d’être président de la Ligue, donc c’est un peu compliqué, ça nécessite du temps et de l’investissement», a confié l’ancien dirigeant du groupe L’Equipe (2008-2014), qui est actuellement patron du groupe Labruyère, présent notamment dans le monde du vin.

L’outsider numéro un derrière Michel Denisot serait Vincent Labrune, membre du collège des indépendants, dont est issu le président de la LFP. L’ancien président de l’OM, qu’il a quitté en 2016, est resté très proche du milieu et de certains de ses anciens homologues qui pourraient lui servir pour être élu, même si ses activités d’homme d’affaires lui prennent beaucoup de temps. Et problème de taille, Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jean-Michel Aulas et Noël Le Graët seraient clairement opposés à sa nomination.

Gervais Martel figure lui aussi parmi les prétendants. Son vécu comme président du RC Lens pendant près de 30 ans plaide en sa faveur et il aurait derrière lui plusieurs présidents de clubs de Ligue 1. Mais il ne recueillerait pas tous les suffrages et certains doutent de ses capacités à occuper ce poste. Tout comme pour Alain Guerrini, le moins connu des quatre et déjà candidat en 2016. Le président du Groupe Panini, lui aussi membre du collège des indépendants depuis 2016, a néanmoins l’avantage d’avoir occupé un poste à responsabilité à la Ligue en tant que président de la commission des finances. Comme sur un terrain, rien ne semble donc joué d’avance.