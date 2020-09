Ligue 1 : L’arbitre Sébastien Desiage est décédé

Le football français a perdu l’un de ses arbitres. Sébastien Desiage, qui officiait en Ligue 1 et en Ligue 2, est décédé, ce jeudi, des suites d’une longue maladie.

L’homme au sifflet menait depuis plusieurs mois un combat contre la maladie, qui a fini par l’emporter à l’âge de 46 ans. «Nous savions que Sébastien Desiage traversait une épreuve de santé depuis plusieurs mois mais sa disparition est un choc. Les arbitres, la Fédération éprouvent une grande tristesse. C’était un homme respecté et apprécié pour ses qualités d’arbitre et d’homme. C’était un passionné et un amoureux du football, du jeu. La Fédération présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches», a confié le président de la Fédération française de football sur le site de l’instance.

Natif de Saint-Etienne, Sébastien Desiage, qui exerçait au plus haut niveau depuis près de 10 ans, a dirigé son dernier match de Ligue 1 le 13 mars 2018 sur la pelouse du Parc des Princes à l’occasion d’une rencontre entre le PSG et Angers.

Il avait fait son retour 18 mois plus tard pour un match opposant Toulon au Gazélec Ajaccio pour le compte de la 3e journée de National dans le cadre d'un protocole de reprise avant d’être contraint de se retirer définitivement des terrains en raison de son état de santé.

Au total, il a dirigé 84 matchs de Ligue 1 et 80 matchs de Ligue 2, ainsi que des rencontres internationales.