Ligue 1 : Le PSG tombe d'entrée à Lens (1-0)

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir le PSG perdre son invincibilité en Ligue 1. Fortement diminué et avec une équipe remaniée, le club de la capitale a chuté dès sa première rencontre de la saison, ce jeudi, à Lens en match en retard de la 2e journée de Ligue 1 (1-0).

Un dur retour à la réalité dix-huit jours après sa finale de la Ligue des champions pour Paris qui n’avait plus perdu son premier match de la saison depuis 2011, quelques mois seulement après l’arrivée des Qataris.

Sans ses stars, le champion de France a fait pâle figure sur la pelouse de Bollaert. Privés de Keylor Navas, Marquinhos, Leandro Paredes et surtout Angel Di Maria, Mauro Icardi Neymar et Kylian Mbappé, touchés par le Covid-19 et confinés à Paris, les hommes de Thomas Tuchel n’ont jamais su mettre en danger la formation nordiste, qui a crânement joué sa chance pour s’offrir un succès de prestige pour son retour dans l’élite.

Sans complexe, le promu Lens a profité des absences et surtout d’un joli cadeau de Marcin Bulka. Auteur d’une grossière erreur de relance, le jeune gardien a envoyé le ballon directement dans les pieds de Ignatius Ganago, qui n’avait plus qu’à concrétiser l’offrande (57e). L'attaquant Sang et Or s'était déjà procuré la meilleure occasion du match en trouvant le poteau au quart d'heure de jeu (17e).

Si les Parisiens ont eu le monopole du ballon tout au long de la rencontre, cette domination s’est avérée stérile. Rare point positif, les bonnes prestations des jeunes Arnaud Kalimeundo et Kays Ruiz-Atil, même si les deux «titis» n’ont pas fait oublier leurs talentueux aînés en attaque et qu'ils semblent encore un peu tendres pour évoluer à ce niveau.

Tuchel pourrait néanmoins être tenté de leur donner une nouvelle chance rapidement. Ce sera peut-être dès dimanche pour le Classique avec la venue de Marseille au Parc des Princes. Même si l’entraîneur allemand devrait récupérer une légère partie de son effectif. Ce ne sera pas de trop, surtout avec la sortie sur blessure de Presnel Kimpembe, pour permettre aux Parisiens de conserver leur invincibilité de près d’une décennie face à leur rival marseillais.