Robert Pirès : «J’aurais aimé voir Messi en Angleterre»

La Premier League fait son grand retour ce week-end. Et Liverpool remet sa couronne en jeu. Mais la concurrence s’annonce très relevée pour les Reds avec notamment Chelsea, City, Arsenal ou encore Manchester United que Robert Pirès voit lutter pour le titre. Si le consultant Canal+, diffuseur du championnat d’Angleterre, s’attend a du beau spectacle, il regrette que Lionel Messi n’ait pas signé outre-Manche.

Comment voyez-vous cette saison de Premier League ?

Comme d’habitude avec le championnat d’Angleterre, il y a un peu de mélange de passion, d’incertitude et de suspense. Liverpool va essayer de défendre son titre. Mais plusieurs clubs capables de se mêler à la lutte avec Chelsea, qui a frappé fort sur le marché des transferts, Arsenal, qui reste sur deux trophées (Cup et Community Shield), Manchester City ou encore Manchester United. Mais il y a aussi ce contexte particulier avec la crise sanitaire toujours présente et qui pourrait avoir son importance.

Est-ce qu’il y a tout de même un favori qui se dégage ?

En tant que supporter d’Arsenal je ne devrais pas le dire, mais avec les joueurs qui ont été recrutés, j’ai envie de mettre une petite pièce sur Chelsea. Ils ont dépensé beaucoup d’argent et recruté de très bons joueurs. Ce sera vraiment une équipe dure à battre cette saison. Elle est armée pour lutter avec Liverpool et Manchester City.

Vous ne voyez pas Liverpool aussi dominateur que la saison dernière ?

Je ne pense pas. Désormais tout le monde sait comment joue et évolue cette équipe. C’est également compliqué de réaliser deux années de suite la même saison. Et puis, je le répète, il y a plusieurs équipes très bien armées. Mais cela ne veut pas dire que les Reds ne seront pas capables de conserver leur titre.

Une équipe est-elle capable de créer la surprise ?

Je vois deux outsiders : Everton et Wolverhampton. L’un comme l’autre ont fait un bon recrutement et ils n’ont rien à perdre. Et avec un entraîneur comme Carlo Ancelotti, Everton peut être amené à jouer les premiers rôles. Je vais en tout cas suivre de près ces deux formations.

Quel est votre regard sur Arsenal ?

Le club a fait un bon mercato et reste sur une bonne dynamique. C’est important pour un jeune entraîneur comme Mikel Arteta, qui a su insuffler un nouvel état d’esprit. Le football pratiqué par son équipe est attrayant. J’aime bien ce qu’il met en place. A voir maintenant sur la durée d’un championnat, mais ce serait une déception de ne pas voir Arsenal au moins lutter pour les places qualificatives pour la Ligue des champions.

L’une des attractions sera aussi le Leeds de Marcelo Bielsa…

Il a réalisé une très bonne saison en Championship et ce sera très intéressant de voir comment il s’en sort en Premier League. Il aura un premier test avec un déplacement à Liverpool dès la 1ère journée. Mais cette formation pratique un beau football. Une chose est sûre, tout cela promet du beau spectacle dès le match d’ouverture entre Fulham et Arsenal.

Regrettez-vous que Lionel Messi n’ait pas signé en Angleterre ?

Je l’avais déjà dit il y a quelques années. J’aurais aimé voir Lionel Messi en Angleterre. Je suis curieux de savoir s’il aurait pu s’adapter au jeu anglais. Malheureusement il a pris la décision de rester à Barcelone. Mais il va peut-être falloir juste attendre un an.