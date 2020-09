Tour de France 2020 : Hirschi remporte la 12e étape, Roglic conserve le maillot jaune

Marc Hirschi s'est imposé en solitaire jeudi lors de la 12e étape du Tour de France reliant Chauvigny à Sarran. Primoz Roglic conserve son maillot jaune de leader.

La troisième fut la bonne. Passé tout près à Nice en étant battu par Julian Alaphilippe lors la 2e étape puis rattrapé par les favoris (Pogacar, Roglic) lors de la 9e étape, le jeune Suisse (22 ans) est parvenu à décrocher sa première victoire sur la Grande Boucle.

Pour sa première participation au Tour, le coureur de la Sunweb a battu d’une cinquantaine de secondes Pierre Rolland et son coéquipier Soeren Kragh Andersen. Le champion du monde espoirs 2018 devient le premier suisse vainqueur d’une étape depuis Fabian Cancellara en 2012.

Dans cette étape, la plus longue de l'épreuve avec 218 kilomètres, Julian Alaphilippe a tenté de rattraper le Suisse mais a finalement été retardé par un problème mécanique aux abords de l'arrivée, s'est démené au sein d'un groupe qui est resté à une cinquantaine de secondes. Le peloton, avec les favoris dont le maillot jaune Primoz Roglic, est arrivé avec un retard supérieur à deux minutes.

Vendredi, la 13e étape, entre Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) et le Puy Mary (Cantal), proposera une nouvelle explication en tête du général après avoir laissé le terrain aux sprinteurs et aux baroudeurs ces derniers jours. Au menu, le dénivelé le plus important de cette édition (4.400 mètres, au long des 191,5 kilomètres) et sept ascensions dont la montée jusqu’au Pas de Peyrol où il pourrait y avoir du grabuge.