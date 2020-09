XV de France : une Coupe des Nations avec la Géorgie et les Fidji

Le XV de France va disputer une «Coupe des Nations» à huit entre le 13 novembre et le 6 décembre, ont indiqué jeudi les organisateurs du Tournoi des 6 Nations.

Ce Tournoi, nommé «Autumn Nations Cup», sera découpé en deux poules. Les hommes de Fabien Galthié ont été placés dans le groupe B en compagnie de l’Ecosse, de l’Italie et des Fidji. Dans l’autre groupe, on retrouve l’Angleterre, l’Irlande, le pays de Galles et la Géorgie.

Ainsi, les Bleus disputeront un total de 6 matchs cet automne. Les coéquipiers d’Antoine Dupont affronteront d’abord le pays de Galles, le 24 octobre, en match de préparation, avant de recevoir l’Irlande, le 31 octobre au Stade de France, pour clôturer le Tournoi des six nations 2020.

Ensuite, le XV de France enchaînera avec la réception des Fidji (15 novembre), un déplacement en Ecosse (22 novembre) et l‘Italie à domicile (28 novembre). Il y aura ensuite un match de classement le week-end du 5 et 6 décembre.