13e étape du tour de France : une explication bouillante sur un volcan

Le retour de la bagarre. Après avoir laissé le champ libre aux sprinteurs et aux baroudeurs ces derniers jours, les favoris du Tour de France devraient s’expliquer à nouveau lors de l’étape du jour, entre Châtel-Guyon et le Puy Mary, qui s’annonce particulièrement éreintante.

Au lendemain de l’étape la plus longue (218 km), remportée en solitaire par le Suisse Marc Hirschi – sa première victoire pour sa première participation –, le peloton devrait en «baver» avec un total de sept ascensions.

Tout au long des 191,5 km d’une étape au dénivelé le plus important de cette édition (4 400 m), les coureurs auront fort à faire avec le col de Neronne (3,8 km à 9,1 %) ou encore les 5,4 derniers kilomètres menant au Puy Mary à 8,1 % de pente et un passage à 15 %.

«C’est un bon défi, a confié le maillot jaune Primoz Roglic. On peut s’attendre à une bataille entre favoris dans le final. Mais pour nous, peu importe, on reste concentré sur nous, notre travail. Beaucoup de choses peuvent se passer.» Le fameux match à trois entre Slovènes (Roglic, Pogacar), Colombiens (Bernal, Quintana, Uran) et Français (Martin, Bardet) pourrait une nouvelle fois avoir lieu en Auvergne. Ça promet pour le spectacle.