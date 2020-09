Fabio Quartararo veut relancer la machine à Saint-Marin

Fabio Quartararo sera attendu au tournant dimanche lors du Grand Prix de Moto GP de Sain-Marin. Le leader du championnat du monde reste sur trois courses compliquées.

Après un début de saison tonitruant avec ses deux victoires, le pilote français est un peu plus en difficulté comme l’atteste ses derniers résultats : Brno (7e) et Spielberg (8e puis 13e). A Misano, sur un circuit qu’il affectionne, le Niçois espère repartir de l’avant et grimper à nouveau sur le podium.

«Misano est l’un de mes circuits préférés parce qu’il a un peu de tout : des virages lents, des virages rapides, des changements gauche-droite, a-t-il confié cette semaine dans des propos repris par GP Inside. Je suis curieux de voir comment ce sera avec le nouvel asphalte et si les conditions vont beaucoup changer par rapport à l’an dernier. C’est un très beau circuit. Il a aussi l’un de mes virages préférés du calendrier, Curvone. On arrive en 6e, on se laisse aller, on freine un peu et ensuite on remet les gaz à fond.»

Après une 2e place l’an dernier sur ce circuit Marco Simoncelli derrière Marc Marquez, toujours éloigné des pistes après sa fracture du bras droit, Fabio Quartararo va d’ailleurs tenter de consolider sa première place au championnat du monde alors qu’Andrea Dovizioso, à trois points derrière voudra lui mettre la pression.

L’Italien, qui quittera Ducati à la fin de l’année prochaine, se dit qu’il a peut-être une dernière chance d’être champion du monde. A 34 ans, il a fini trois fois vice-champion du monde derrière l’intouchable Marquez. Autant dire que Quartararo est prévenu.