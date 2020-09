Grand Prix F1 de Toscane : Gasly, Ferrari, Hamilton, RedBull, Renault… ils sont tous attendus

Le Grand Prix Formule 1 de Toscane, 9e course de la saison, aura des airs de revanche pour plusieurs pilotes et écuries, une semaine après un Grand Prix d’Italie remporté par Pierre Gasly et touché par de nombreux rebondissements.

Habitué à recevoir les Moto et non les F1, le célèbre circuit du Mugello aura la chance d’accueillir le 1000e Grand Prix de Ferrari, dont le siège de Maranello est à une centaine de kilomètres. Et si quelques invités (par la Scuderia) auront la chance d’assister à la course pour la première fois de la saison (les autres courses se sont toutes déroulées à hui-clos), la firme au cheval cabré ne sera pas forcément à la fête. Une semaine après le désastre à Monza (double abandon après des qualifications affreuses), Ferrari tentera de limiter les dégâts alors que Sebastian Vettel vient d’annoncer sa signature chez Racing Point (futur Aston Martin) pour la saison prochaine.

De son côté, Mercedes voudra à tout prix se venger de son échec de la semaine passée (Bottas 5e, Hamilton 7e) entre pénalité et problème technique. Nul doute que le Britannique, sextuple champion du monde et en tête du championnat voudra remporter sa 6e victoire de la saison, sa 90e en carrière et se rapprocher ainsi du record de Michael Schumacher (91).

Même son de cloche pour RedBull qui a vraiment passé un mauvais dimanche à Monza. Entre l’abandon de Max Verstappen, la 15e place d’Alexander Albon, l’équipe de Christian Horner n’a pas été capable de profiter des conditions, ce qu’elle a pourtant l’habitude de faire. Pire, elle a vu Pierre Gasly, pilote qu’ils avaient rétrogradé après six mois avec eux l’an dernier et son équipe «B» Alpha Tauri triompher. Le Français, âgé de 24 ans, qui a déjoué tous les pronostics, se verrait bien refaire le même coup. En tout cas, il fera tout pour y parvenir.

Enfin, c’est du côté de Renault que les yeux seront tournés. L’écurie française n’a pas été en mesure de rafler la mise et a laissé ses adversaires directs (McLaren et Racing Point) en profiter et monter sur le podium. Rattrapage dimanche ?

Retrouvez toute l'actualité de la Formule 1