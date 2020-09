Le Vendée Globe en chiffres

Considéré comme l'Everest de la voile, le Vendée Globe, organisé tous les 4 ans, jette un coup de projecteur pendant plus de deux mois sur la classe des Imoca devenus surpuissants depuis l'apparition des foils dernière génération. Grâce à eux, un nouveau record de la course pourrait être battu lors de cette 9e édition dont le départ sera donné le 8 novembre.

1

Un seul participant a déjà gagné à deux reprises l'épreuve. Il s'agit de Michel Desjoyeaux en 2000-2001 sur PRB, puis en 2008-2009 sur Foncia.

2

C'est le nombre de foils - appendices géants permettant de gagner en vitesse - dont sont équipés les «foilers» dernier cri et ancienne génération, favoris pour se hisser dans le top 10 final.

3

Le nombre de caps traversés par les skippers : le Cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud), le Cap Leeuwin (Australie) et le Cap Horn (Argentine).

18,28

En mètres, la taille de tous les bateaux (IMOCA) au départ du Vendée Globe. Soit 60 pieds, d'où leur nom «IMOCA 60».

33

Le nombre de participants cette année. C'est 3 de plus qu'il y a 4 ans. Un record.

60

En centimètres, la hauteur du trophée du Vendée Globe (10 kilos de bronze) créé par la fonderie d'art Macheret.

74

Le nombre de jours passés par le champion en titre Armel Le Cléac'h (et 3 heures 35 minutes et 46 secondes, record de la course) et son dauphin Alex Thomson (et 19 heures 35 minutes et 15 secondes) pour boucler leur tour du monde. Il est presque certain que le vainqueur du Vendée Globe 2020-2021 abaissera la marque de référence en raison des avancées technologiques accomplies depuis quatre ans.

21.638

En miles nautique, la distance totale à boucler.

40.075

Cette même distance... mais convertie en kilomètre !

200.000

La somme promise au lauréat. Le 2e touchera 140.000 euros et le 3e 100.000 euros.