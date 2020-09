NFL : le moment de silence pour la justice sociale hué par des fans lors de la première journée

L'ouverture de la saison de la NFL qui a eu lieu jeudi soir aux États-Unis a été ternie par un incident. Alors que la ligue avait appelé à respecter «un moment de silence dédié à la lutte en cours pour l'égalité dans notre pays», des huées ont retenti dans le stade de Kansas City (Missouri).

Les deux équipes qui s'affrontaient ce soir-là, les Chiefs et les Houston Texans se sont recueillies bras dessus, bras dessous dans ce moment particulier avant le début du match.

La belle image a cependant été gâchée par des manifestations venues des tribunes. Sifflets, huées... Certains spectateurs ont montré leur désaccord avec la tenue de cet instant de silence.

Éric Bunch, conseiller municipal de Kansas City, a écrit un message de colère sur Twitter. «Des fans de NFL huant les joueurs qui se tiennent les bras croisés dans un moment d'unité silencieuse prouvent que pour eux «se lever pour le drapeau» était encore une manière de perpétuer la suprématie blanche», a-t-il publié sur son compte.

Some NFL fans booing the players for standing and locking arms in a moment of silent unity proves that for them “standing for the flag” was always about perpetuating white supremacy.

We’re a good city of good people. I heard boos too. But we also have hundreds of thousands more around here who respect the message the players are sharing; who respect the rights of our players and people to voice a strong message and who are working to make us better each day.

