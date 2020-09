GP de Toscane : Hamilton en pole, les Mercedes une nouvelle fois au-dessus

Pour le premier Grand Prix de l’histoire de la Formule 1 sur le circuit du Mugello, les Mercedes ont une nouvelle fois prouvé leur hégémonie, tandis que Pierre Gasly a déchanté.

Hamilton, premier poleman au Mugello

Le Britannique Lewis Hamilton n’en finit plus de dominer cette saison de Formule 1. Il signe la 95e pole position de sa carrière, la 7e en neuf Grand Prix cette année. Son coéquipier et principal adversaire, le Finlandais Valterri Bottas, s’élancera deuxième, mais aurait pu lui chiper la première place. Mais une sortie de piste du Français Esteban Ocon l’a gêné lors de son dernier tour de qualifications.

Gasly tombe de haut

Auteur d’une performance incroyable la semaine dernière en remportant le Grand Prix de Monza, le Français Pierre Gasly n’a cette fois même pas pu se qualifier pour la deuxième phase des qualifications. Très frustré en apprenant la nouvelle, il a lâché un «Putain !» qui traduit bien cette contre-performance. Demain dimanche, il s’élancera 16e lors de la course et devra tout donner pour espérer accrocher un top 10 synonyme d’au moins un point au championnat du monde. Mais sur ce tracé, il sera difficile de doubler.

Leclerc limite la casse

Sur leur circuit du Mugello, les Ferrari avaient à cœur de montrer une meilleure image, surtout pour ce qui constitue le 1000e Grand Prix de leur histoire. Car depuis plusieurs semaines, elles sont habituées au milieu voire au fond de tableau. L’Allemand Sebastian Vettel n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu, et démarrera la course en 14e position. Il n’est plus en mesure d’améliorer ses performances avec l’écurie italienne, lui qui a annoncé avoir signé chez Aston Martin (futur nom de Racing Point) la saison prochaine. Son coéquipier, le Monégasque Charles Leclerc, fait mieux que limiter la casse et partira 5e, derrière les Mercedes et les Red Bull.

La grille de départ : 1 – Hamilton ; 2 – Bottas ; 3 – Verstappen ; 4 – Albon ; 5 – Leclerc ; 6 – Stroll ; 7 – Perez (1 place de pénalité) ; 8 – Ricciardo ; 9 – Sainz ; 10 – Ocon – 11 – Norris ; 12 – Kvyat ; 13 – Raikkonen ; 14 – Vettel ; 15 – Grosjean ; 16 – Gasly ; 17 – Giovinazzi ; 18 – Russell ; 19 – Latifi ; 20 – Magnussen