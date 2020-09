La première grande soirée de MMA en France aura lieu en octobre

Les fans de sport de combat attendaient la nouvelle, c’est maintenant officiel : le MMA débarque en France à l’occasion d’un grand événement à Paris.

Il aura lieu dans l’enceinte de l’AccorHotels Arena, le samedi 10 octobre prochain. C’est le Bellator qui organisera la grande soirée, au nez et à la barbe de l’UFC, la plus grande organisation d’arts martiaux mixtes au monde.

La nouvelle était attendue depuis plusieurs mois suite à la légalisation du MMA en France, ce sport impressionnant disputé dans une cage, qui mêle pugilat et lutte au corps à corps.

On October 10, @BellatorMMA will be the first promotion to hold a major MMA event in Paris, France. pic.twitter.com/6Idjqs3w1b

— Scott Coker (@ScottCoker) September 11, 2020