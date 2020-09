Neymar officialise avec Puma

C'est officiel ! Après avoir quitté Nike cet été, Neymar a confirmé ce samedi 12 septembre qu'il devenait ambassadeur de la marque Puma.

Dans une vidéo postée sur compte Instagram, le joueur brésilien explique : «J'ai grandi en regardant des vidéos de grandes légendes du football. C'étaient les ROIS du terrain. Les ROIS de mon sport. C'est exactement ce dont j'ai rêvé pour moi-même». Des images de Pelé, Cruyff, Eusebio et Maradona, qui ont porté les couleurs de Puma, accompagnent ses propos.

«Bienvenue dans la famille», a de son côté tweeté la marque allemande.

Les détails du contrat liant Neymar à Puma, notamment sa durée et le montant n'ont en revanche pas été dévoilés. «Neymar Jr. participera aux futures campagnes de football, y compris les campagnes inter-catégories. Il est un ambassadeur de la marque sur et en dehors du terrain», a simplement précisé Puma à l'AFP.

Divorce avec Nike

L'arrivée du joueur du PSG chez Puma n'est pas vraiment une surprise, la rumeur circulant activement depuis plusieurs jours.

Le 29 août dernier, Neymar et Nike avaient annoncé leur «divorce» en mettant fin à l’un des plus gros contrats de sponsoring de l’équipementier américain et une histoire vieille de 15 ans. Ce, alors que le contrat devait en théorie expirer en 2022. La star du ballon rond arborait la virgule depuis ses 13 ans alors qu’il n’était même pas encore professionnel.

Neymar continuera toutefois à porter des tenues Nike, puisque la marque est pertenaire avec le PSG et avec la sélection brésilienne.