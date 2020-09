Real Madrid, Barça, Séville, Villarreal, Getafe… les 5 clubs à suivre en Liga

Le championnat d’Espagne version 2020-2021 sera lancé samedi. L’occasion de scruter cinq formations qu’il faudra impérativement suivre cette saison.

FC Barcelone

Évidemment, la première équipe à laquelle on pense, c’est le Barça. Après une première saison sans le moindre titre depuis six ans (2e de Liga), le club catalan vient de passer quelques jours très remuants avec le vrai-faux départ de Lionel Messi. La star argentine qui, avait annoncé son envie de partir après le 8-2 encaissé face au Bayern Munich en quarts de finale de Ligue des champions, a finalement décidé de rester et d’honorer son contrat qui s’achève en juin 2021. Désormais, La Pulga espère que Ronald Koeman, son nouvel entraîneur fera des miracles et l’aidera à retrouver les titres. Au moins nationaux. En attendant, le Barça, qui a recruté Miralem Pjanic (Juventus) en échange d'Arthur et a récupéré Philippe Coutinho (prêté au Bayern), va continuer à tenter de vendre des joueurs qui ont perdu leur rendement afin de reconstruire une équipe compétitive.

Real Madrid

Le champion d’Espagne va être scruté de près. Après avoir décroché un 34e titre en Liga, le Real Madrid va tenter de le conserver pour la première fois depuis son doublé en 2007 et 2008. Zinédine Zidane devrait conserver la même ossature dans son ensemble renforcée par quelques joueurs comme le retour du prodige Martin Odegaard qui était à la Real Sociedad et qui semble enfin être arrivé à maturité, cinq après avoir été recruté par les Merengue.

FC Séville

4e de Liga et vainqueur de la Ligue Europa pour la 6e fois de son histoire, le FC Séville a réalisé l’une de ses plus belles saisons. Désormais, l’équipe entraînée par Julen Lopetegui, qui a également parfaitement rebondi après ses doubles échecs équipe nationale-Real Madrid, va devoir confirmer. Et pour se faire, le directeur sportif Monchi a rapatrié Ivan Rakitic qui était parti au Barça il y a quelques saisons, Oscar Rodriguez (Real Madrid), Suso (AC Milan) et la levée de l’option d’achat du gardien marocain Bono (Girona). De quoi palier aux départs d’Ever Banega, Rony Lopes ou encore Simon Kjaer.

Villarreal

C’est sûrement l’équipe qui sera la plus suivie. Arrivée d’Unai Emery, recrutements du prometteur Japonais Takefusa Kubo (19 ans), prêté par le Real Madrid, de Dani Parejo et Francis Coquelin (Valence) et du gardien argentin Rulli (Real Sociedad et qui était l’an dernier à Montpellier), Villarreal a de quoi faire rêver et proposer du très beau jeu cette saison en Liga. Mais entre le papier et le terrain, il y a souvent une grosse différence. A voir.

Getafe

Après Séville, Getafe fut la belle sensation de la saison dernière. 8e de Liga, le club de la banlieue madrilène a toutefois terminé assez épuisé et n’a pu décrocher une qualification pour la Ligue Europa lors de laquelle il avait éliminé l’Ajax Amsterdam en 16e de finale d’ailleurs. Cet été le club a recruté assez malin pour s’offrir des joueurs d’expérience capables de lui faire passer un cap (Enes Unal de Villarreal, Cucho Hernandez de Watford, Dario Poveda de l’Atlético Madrid ou encore Palaversa de Manchester City). Suffisant ?