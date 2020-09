Tour de France 2020 : maillot à pois, maillot vert… tous les classements annexes après la 14e étape

Sur le Tour de France, il y a le très prisé «général», incarné par la célèbre tunique en jaune, et le reste des classements. Qu'ils récompensent le meilleur grimpeur, le meilleur sprinteur ou bien encore le meilleur jeune, tous ont une place particulière dans le coeur des cyclistes… et des suiveurs de la plus prestigieuse des compétitions de cyclisme au monde.

Après la 14e étape

Classements à points

1. SAM BENNETT (IRLANDE - DECEUNINCK QUICK STEP) : 262 points

2. PETER SAGAN (SLOVAQUIE - BORA HANSGROHE) : 219 points

3. MATTEO TRENTIN (ITALIE - CCC TEAM) : 169 points

Classement de la montagne

1. BENOIT COSNEFROY (FRANCE - AG2R LA MONDIALE) : 36 points

2. NANS PETERS (FRANCE - AG2R LA MONDIALE) : 31 points

3. MARC HIRSCHI (SUISSE - TEAM SUNWEB) : 31 points

Classement du meilleur jeune

1. TADEJ POGACAR (SLOVENIE - UAE TEAM EMIRATES) 61h03'44''

2. EGAN BERNAL (COLOMBIE - INEOS GRENADIERS) à 15 secondes

3. ENRIC MAS (ESPAGNE - MOVISTAR) à 02'10''

Classement de la meilleure équipe

1. EF PRO CYCLING TEAM : 183h12'36''

2. MOVISTAR TEAM à 03'00''

3. TEAM JUMBO - VISMA à 23'02"