DIRECT - PSG-OM (0-0) : c'est parti pour le Classique

Le PSG et l'OM se retrouvent ce dimanche soir en clôture de la 3e journée de Ligue 1 version 2020-2021. Suivez en direct l'avant-match et la totalité de la rencontre sur notre site CNews.fr.

21h

C'est parti entre le PSG et l'OM au Parc des Princes.

20h40

Les deux équipes ont disputé une rencontre depuis le début du championnat. L'OM a été battre Brest (2-3) alors que le PSG, très diminué à cause du Covid-19, a été battu à Lens (1-0).

20h30

La composition de l'OM

Mandanda (cap) - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Bo. Kamara, P. Gueye - Thauvin, M. Lopez, Payet.

Le choisi par André Villas-Boas pour ce #PSGOM





' pic.twitter.com/8bAszm41fx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 13, 2020

20h20

La composition du PSG

Rico - Florenzi, Kehrer, Kimpembe (cap), Bernat - Herrera, I. Gueye, Verratti - Di Maria, Neymar, Sarabia.

19h45

Pour rappel, Marseille n'a plus battu depuis le 27 novembre 2011 et une victoire 3-0 au Vélodrome. A l’époque, le PSG, qui venait de passer sous pavillon Qatari, était entraîné par Antoine Kombouaré. Loïc Rémy, Morgan Amalfitano et André Ayew étaient les buteurs de l’OM de Didier Deschamps.

Depuis Paris en est donc à neuf ans d'invincibilité avec 17 victoires et 3 nuls (49 buts pour, 14 contre).

19h35

Du côté de l'OM, André Villas-Boas a créé une petite sensation pour ce choc au Parc des Princes en décidant de titulariser Maxime Lopez (habituel milieu de terrain) en faux 9 à la place de l'Argentin Dario Benedetto.

19h15

Une bonne nouvelle pour les Parisiens, touchés ces dernières semaines par le Covid-19, puisque Neymar et Angel Di Maria seront titulaires. Revenus vendredi à l’entraînement, Thomas Tuchel a tranché et a décidé de les intégrer au 11 de départ. Conséquence, Kayz Ruiz et Arnaud Kalimuendo, titulaires à Lens (défaite 1-0) se retrouvent sur le banc. Concernant, Kelylor Navas, le technicien allemand a préféré le laisser chez lui au profit de Sergio Rico.

19h

Bonsoir à tous et bienvenue sur le direct de la rencontre entre les deux clubs ennemis, le PSG et l'OM, comptant pour la 3e journée du championnat de France de Ligue 1. Début de la rencontre à 21h.