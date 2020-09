F1 : Lewis Hamilton renoue avec la victoire au Grand Prix de Toscane

Une semaine après le succès de Pierre Gasly à Monza, Lewis Hamilton a renoué avec la victoire, ce dimanche, au Grand Prix de Toscane à l'issue d'une course à rebondissements marquée par deux interruptions. Valtteri Bottas et Alex Albon ont complété le podium.

Ce premier Grand Prix de Toscane de l’histoire va rester dans les annales de la Formule 1. Par forcément pour son résultat avec Hamilton, malgré un départ manqué, qui a repris son insolente domination en signant le 90e de sa carrière devant son coéquipier pour un nouveau doublé Mercedes. Mais pour son scénario rocambolesque du début à la fin.

Le premier tour a été marqué par un accrochage impliquant plusieurs monoplaces dont Pierre Gasly, contraint à l’abandon tout comme Max Verstappen, et provoquant une première entrée sur le circuit du Mugello de la voiture de sécurité. «C’est dommage (…) il y avait quelque chose à faire. C’est sûr qu’on rate une opportunité», a regretté le pilote AlphaTauri.

Mais la course a été à peine relancé qu’un énorme carambolage dans la ligne droite des stands a envoyé dans le décor Antionio Giovinnazi, Kevin Magnussen, Carlos Sainz ainsi que Nicholas Latifi et entraîné l’interruption de la course pour nettoyer les débris et évacuer les voitures.

Au moment du 2e départ, Hamilton a repris l’avantage sur Bottas et a parfaitement géré son avance avant qu’une très violente sortie de piste à de Lance Stroll nécessite un nouveau drapeau rouge à moins de 15 jours d’arrivée. Mais cela n’a pas perturbé le sextuple champion du monde qui a conservé sa place de leader après un nouveau départ. Il a contenu son coéquipier, doublé par Daniel Ricciardo avant de récupérer, alors qu’Albon s’est offert le premier podium de sa carrière.

Avec cette 90e victoire, Lewis Hamilton n’est plus qu’à une longueur du record de Michael Schumacher. Il tentera de l’égaler dans deux semaines en Russie pour marquer encore un plus l’histoire de sa discipline.

Plus d'informations à venir…