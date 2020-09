Ligue 1 : Quel est le club préféré des Français entre le PSG et l’OM ?

Une rivalité sur et en dehors du terrain. Si le PSG est invincible contre l’OM depuis presque neuf ans, le club de la capitale domine également les débats dans le cœur des Français selon un sondage Odoxa réalisé par RTL en marge du Classique entre les deux rivaux, ce dimanche, au Parc des Princes.

Finaliste de la dernière Ligue des champions, Paris jouit d’une cote de popularité plus importante que le club olympien. Dans l’Hexagone, ils sont 50% à préférer le club de la capitale contre 42% à avoir une préférence pour Marseille. Un écart qui n’a jamais été aussi grand ces cinq dernières années.

Et cette tendance encore plus importante du côté des amateurs de football (55% contre 41%) et chez les jeunes (68% contre 30%) sans doute davantage séduit par Kylian Mbappé et Neymar que Dimitri Payet et Florian Thauvin.

Ils sont d’ailleurs 66% à estimer que Paris a la meilleure équipe contre 24% seulement pour l’OM. Le fossé est encore plus grand chez les passionnés de football (78% contre 19%). Une très large majorité considère également que l’équipe de Thomas Tuchel pratique le jeu le plus spectaculaire (61% contre 29% et 75% contre 21% chez les amateurs de football).

La formation phocéenne possède tout de même un capital sympathie plus élevé chez les plus de 65 ans (46 % contre 42 %), sûrement nostalgique des années Bernard Tapie et de la victoire en Ligue des champions en 1993.

Ce sacre européen est d’ailleurs encore dans les mémoires des Français, qui estiment que l’OM est le club a le plus marqué l’histoire du football tricolore (53 % contre 38 %). Un sentiment partagé par les amateurs de ballon rond (63 % contre 34 %).

Concernant la rencontre de ce dimanche, malgré plusieurs absences pour cause de Covid-19, Paris a la faveur des pronostics avec 38% des Français qui prédisent une victoire parisienne (50% chez les amateurs de football), même si 37% d’entre eux voient un match nul alors que seulement 20% croient en une victoire phocéenne. Réponse aux alentours de 23h.