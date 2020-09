PSG-OM : Neymar accuse Alvaro Gonzalez de racisme

Le PSG-OM (0-1) de dimanche soir s’est conclu par 5 expulsions dont celle de Neymar. Le Brésilien, en colère, a accusé l’Espagnol Alvaro Gonzalez de racisme pendant le match.

Le Brésilien a indiqué à l’arbitre que le défenseur de l’OM avait eu une attitude raciste envers lui. «racisme, non ?», a ainsi lancé Neymar pendant la rencontre.

Cela s’est déroulé lorsqu’Alvaro s’est énervé contre Angel Di Maria (qui avait été positif au Covid-19) qui lui aurait craché dessus. Neymar s’en est alors mêlé et des mots auraient été échangés. Et selon lui, l'ancien joueur de Villarreal aurait eu des propos racistes et l'aurait traité de «singe». Aucune vidéo ne permet de confirmer cela pour le moment.

Au moment de sa sortie sur expulsion, la star du PSG a appuyé ses accusations : «Regardez le raciste. C'est pour ça que je l'ai frappé.»

«C'est une faute grave si ça s'est passé mais je ne pense pas, a confié André Villas-Boas en fin de rencontre. Ce qu'on a vu, ce qui était visible c'était un crachat de Di Maria (sur Alvaro) ... mais bon c'est des choses à éviter dans le monde du foot.»

Après la rencontre, Neymar était encore remonté en atteste son tweet. «Le seul regret que j'ai, c’est de pas avoir frappé ce c******», a posté l'ancien joueur du FC Barcelone.