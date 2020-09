Tour de France 2020 : Pogacar remporte la 15e étape, Roglic conforte son maillot jaune

Tadej Pogacar a remporté, dimanche, la 15e étape du Tour de France reliant Lyon au Grand Colombier. Primoz Roglic conforte encore un peu plus son maillot jaune de leader à une semaine de l'arrivée finale à Paris, après la défaillance de plusieurs favoris dont Egan Bernal.

Il y a eu du grabuge chez les favoris au sommet du Massif du Jura. Le Slovène et son équipe Jumba-Visma ont imprimé un train infernal pour mettre au supplice les Colombiens Egan Bernal (3e du général avant l'étape et tenant du titre) et Nairo Quintana (5e avant l'étape). Bernal, qui a connu une énorme défaillance à 14 km du sommet, est arrivé avec plus de 7 minutes de retard.

Le seul a avoir résisté à Primoz Roglic – et permet ainsi de conserver un peu de suspense à une semaine de l’arrivée de la Grande Boucle à Paris -, c’est son compatriote, Tadej Pogacar.

Le meilleur jeune de cette édition (21 ans) a encore impressionné en suivant le rythme imposé par la Jumbo. Et en enlevant sa 2e victoire d’étape (après Laruns), le coureur d’UAE Emirates s'est rapproché grâce aux bonifications. Il revient à à 40 secondes de Roglic.

Le seul colombien a être parvenu à tenir la cadence est Rigoberto Uran, désormais troisième à 1 min 34 sec de Roglic.

Demain, place au dernier repos avant la dernière semaine de ce Tour de France qui s’annonce très compliquée avec de nombreuses étapes dans les étapes et le fameux col de la Loze où les deux Slovènes devraient s’expliquer.