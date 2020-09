Vidéo : les énormes carambolages et la très violente sortie de piste de Stroll au Grand Prix de Toscane

Un début de course très mouvementé. Le premier Grand Prix de Toscane de l’histoire sur le circuit du Mugello a été marqué par deux impressionnants accidents dès les premiers tours de roue qui ont provoqué l’entrée de la voiture de sécurité, puis l’arrêt de la course.

Le premier a notamment impliqué Pierre Gasly. Vainqueur la semaine dernière à Monza, le Français s’est retrouvé au milieu d’un collision entre plusieurs monoplaces et a été contraint d’abandonner dès le 1er tour au même titre que Max Verstappen. Sebastian Vettel a lui aussi été touché, mais l'Allemand a pu rester en course après avoir changé son aileron avant.

«J’ai fait un départ correct, après on s’est retrouvé beaucoup (de pilotes) au premier virage, j’ai vu qu’il y avait de la place au milieu de la piste, je me suis retrouvé entre Giovinazzi et Grosjean je crois, ça s’est refermé. Au final, on s’est touché. C’est dommage (…) il y avait quelque chose à faire. C’est sûr qu’on rate une opportunité», a regretté le pilote AlphaTauri.

Le second carambolage s’est produit dès le retour de la safety car aux stands. Dans la ligne droite, Antionio Giovinazzi a heurté par derrière Kevin Magnussen, qui a été envoyé dans le décor. Carlos Sainz et Nicholas Latifi ont également été victimes de ce crash, qui a entraîné l’arrêt de la course. Le pilote espagnol a même évité le pire. Par miracle, Romain Grosjean est passé au travers et a évité les débris.

Alors qu’Esteban Ocon a dû abandonner en raison d’un problème de frein, seulement treize pilotes ont pu reprendre la course lors du deuxième départ. Et à moins de quinze tours de l'arrivée, c'est Lance Stroll qui a été victime d'une très violente sortie de piste. Mais plus de peur que de mal pour le Canadien, qui a pu s'extraire de sa Racing Point.