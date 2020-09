PSG-OM : ce que risque Di Maria si son crachat sur Alvaro est avéré

Alors que l’affaire Alvaro - Neymar a pris une tournure médiatique, un autre joueur est dans l’œil du cyclone après le bouillant PSG-OM (0-1) de dimanche soir : Angel Di Maria.

L’Argentin aurait en effet craché au visage du défenseur espagnol. Si sur les images, il est compliqué de bien voir le crachat, Alvaro Gonzalez s’en est plaint auprès du corps arbitral. «Il y a eu un crachat de Di Maria», a de son côté dénoncé André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM après la rencontre.

Si Angel Di Maria a bien effectué ce geste, le Parisien qui a été positif au Covid-19 il y a quelques jours, risque cinq matchs de suspension selon le barème de la commission de discipline de la Fédération française de football.

Reste qu’avec la pandémie de coronavirus et toutes les mesures sanitaires prises, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United pourrait voir sa sanction être beaucoup plus lourde.