PSG-OM : quels matchs les joueurs expulsés vont-ils manquer ?

Cinq expulsions en moins de deux minutes. La fin de match entre le PSG et l’OM (0-1), dimanche soir, au Parc des Princes, a tourné au pugilat avec des cartons rouges sortis à l’encontre de trois Parisiens et deux Marseillais, qui manqueront au minimum une rencontre.

Avant la 4e journée le week-end prochain, Paris et Marseille vont respectivement recevoir Metz et Saint-Etienne en match en retard de la 1ère journée. Et Thomas Tuchel comme André Villas-Boas seront privés des joueurs expulsés lors du Classique. «Le joueur exclu du terrain par décision de l’arbitre au cours d’un match de compétition officielle nationale est automatiquement suspendu pour le match de compétition officielle nationale suivant», stipule le règlement de la LFP.

S’il devrait pouvoir compter sur les retours de Kylian Mbappé, Marquinhos ou encore Mauro Icardi, le coach parisien sera contraint de se passer des services de Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa automatiquement suspendus après leur expulsion. Tout comme Dario Benedetto et Jordan Amavi qui feront défaut côté olympien face aux Verts.

Mais ces cinq joueurs pourraient être écartés des terrains plus longtemps. Au regard des événements, la commission de discipline, qui doit se réunir mercredi, risque de se montrer intransigeante avec de lourdes sanctions et plusieurs matchs de suspensions. Ils ont ainsi de grandes chances de manquer également la 4e journée (Nice-PSG et Marseille-Lille), voire même la 5e journée (OM-Metz et Reims-PSG).