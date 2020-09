Tour de France 2020 : Aucun coureur positif au Covid-19 avant la 16e étape

Feu vert pour le peloton. Après des résultats négatifs aux tests de détection du Covid-19, l’ensemble des coureurs encore en course a pu prendre, ce mardi, le départ de la 16e étape à La Tour-du-Pin.

Depuis trois semaines, aucun d’entre eux n’a été testés positifs après avoir été contrôlés à deux reprises avant le Grand départ de Nice, puis à chacune des deux journées de repos. «Ça veut dire que les mesures prises sont efficaces», a déclaré Christian Prudhomme, même si quatre membres d’équipes ont été contaminés et ont dû quitter l’épreuve la semaine dernière.

Le directeur du Tour a, lui, pu faire son retour sur la Grande Boucle. Testé positif lors de la première journée de repos, il avait été contraint de s’isoler pendant une semaine et de regarder le Tour à la télévision.

Au total, 785 personnes ont passé entre dimanche et lundi un test PCR destiné à détecter le Covid-19 et l’ensemble de ces tests «ont été négatifs», a indiqué l’UCI. La course va ainsi pouvoir poursuivre sa route jusqu’à Paris et l’arrivée prévue dimanche sur les Champs-Élysées.

Et dans ce contexte de crise sanitaire et même si la Grande Boucle a évité le pire, Christian Prudhomme a hâte que ce Tour se termine. «C’est la seule fois depuis 2004, quand je suis rentré dans l’organisation du Tour de France, que j’ai hâte d’être à la fin. Là, on tient le bon bout», a-t-il confié. Plus que six étapes.