Vidéo : Kool Shen a voulu se battre avec Dimitri Payet lors de PSG-OM

L’acteur-rappeur Kool Shen était présent dimanche lors de PSG-OM (0-1) et s’est fait remarquer en invectivant Dimitri Payet.

La fin de ce Classique restera dans les annales en raison des insultes, des coups, des cartons rouges. Mais la tension n’était pas que sur la pelouse. En tribunes aussi, les quelques invités présents (5.000 spectateurs étaient autorisés) étaient passablement énervés de voir les Marseillais l’emporter.

Très attaché à Paris, Kool Shen a pris en grippe, comme la plupart des joueurs, Dimitri Payet. En fin de match, l’ancienne moitié de NTM s’en est pris au Marseillais, sorti quelques minutes plus tôt.

«Oh Payet, oh Payet ! Viens, viens fils de…», a lancé le rappeur en direction du joueur qui n’a pas répondu à l’invitation. Un moment enregistré et filmé par un autre spectateur présent et publié sur les réseaux sociaux.

