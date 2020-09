PSG : Juan Bernat victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche

Nouveau coup dur pour le PSG. Touché, mercredi soir, face à Metz (1-0), Juan Bernat a passé des examens, ce jeudi, qui ont révélé une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Si la durée de son absence n’a pas été communiquée, le latéral devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Sa sortie sur une jambe et son incapacité à poser le pied à terre laissaient craindre le pire pour le défenseur espagnol, contraint de céder quelques minutes après son entrée en jeu. Et le diagnostic redouté est venue confirmer les craintes de Thomas Tuchel et du staff parisien à l’issue de la victoire arrachée contre les Messins.

Cette blessure est un énième coup du sort pour le club de la capitale déjà confronté à de nombre absences, avec notamment les suspensions de plusieurs joueurs. A commencer par celle de Layvin Kurzawa, habituel remplaçant de Bernat dans le couloir gauche. L’ancien monégasque a été suspendu six matchs par la commission de discipline pour avoir été à l’origine de la bagarre à la fin du Classique contre l’OM (0-1).

Les alternatives ne sont donc pas nombreuses pour compenser l’indisponibilité de l’ancien joueur du Bayern Munich, qui est l'une des pièces maitresses de la formation parisienne. Alors qu’Abdou Diallo sera lui aussi suspendu, dimanche, à Nice, après son expulsion face au club lorrain, Tuchel devrait renouveler sa confiance au jeune néerlandais Mitchel Bakker (20 ans) qui ne compte que trois matchs de Ligue 1 au compteur.

Mais cette situation pourrait pousser les dirigeants parisiens et Leonardo à s’activer sur le marché des transferts pour recruter à ce poste. Ce qui n’était pas forcément prévu dans les plans. Et ils ont jusqu'au 5 octobre pour trouver la perle rare.