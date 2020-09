Tour de France 2020 : Kwiatkowski s'offre la 18e étape, Roglic conforte son maillot jaune

Michal Kwiatkowski a décroché jeudi la 18e étape du Tour de France entre Méribel et La-Roche-sur-Foron, devant son coéquipier Richard Carapaz. Primoz Roglic conserve son maillot jaune de leader.

Grâce à ce magnifique doublé - le Polonais et le Colombien sont arrivés main dans la main -, la formation Ineos Grenadiers, qui a notamment vu le tenant du titre Egan Bernal abandonner mercredi matin, a sauvé l'honneur dans cette Grande Boucle 2020 avec une première victoire d'étape (Kwiatkowski) et le gain du maillot à pois (Carapaz).

«On mérite tous cette victoire ! Je ne peux même pas dire comme je suis heureux pour l'équipe, pour nous tous, s’est réjoui Kwiatkowski. J’ai vécu beaucoup de très bons moments dans le cyclisme mais ça, je ne l’avais encore jamais vécu. Depuis trois jours, on fait tout pour être à l’avant, on essaie. On finit par être récompensé. J'espère qu'Egan (Bernal) a apprécié. On était très triste pour lui, on lui souhaite bonne chance pour la suite.»

LE DOUBLÉ POUR L'ÉQUIPE INEOS-GRENADIERS ! Victoire officielle pour Michal Kwiatkowski, sa première sur le Tour de France après des années de travail au sein de sa formation. #TDF2020 pic.twitter.com/giaZNLisYh — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 17, 2020

Lors de cette dernière étape de montagne, Primoz Roglic a résisté à une tentative d'attaque de Tadej Pogacar et conforté un peu plus son leadership dans cette édition à trois journées de l'arrivée à Paris. Il conserve ainsi ses 57 secondes d'avance sur son compatriote et dauphin au classement général.

Et désormais, on ne voit pas trop comment la victoire finale pourrait échapper au leader de l'incroyable équipe Jumbo-Visma. Vendredi, la 19e étape, entre Bourg-en-Bresse et Champagnole, devrait être la propriété des sprinteurs et des baroudeurs et samedi, il s'agira d'assurer sur le seul contre-la-montre individuel de l'épreuve qui possède un profil parfait pour le Slovène qui devrait asseoir sa victoire avant de trinquer au champagne dimanche avec ses coéquipiers.

