Tour de France 2020 : Soren Kragh Andersen remporte la 19e étape, Primoz Roglic reste en jaune

Dans une 19ème étape nerveuse, Soren Kragh Andersen a décroché sa deuxième victoire d'étape en solitaire à Champagnole. Primoz Roglic reste lui leader du classement général après une journée plutôt tranquille pour les favoris.

Le Danois de la formation SunWeb s'était échappé avec une dizaine de coureurs, dont beaucoup de sprinteurs, peu avant l'arrivée. Grâce à une attaque en descente, il a réussi à creuser un écart suffisant pour ne pas être rattrapé. Après la victoire de ce même coureur à Lyon et celle de Marc Hirshi plus tôt, l'équipe allemande a donc remporté trois étapes et marqué le Tour de France de son empreinte. Le podium du jour est complété par Luka Mezgec et Jasper Stuyven.

Très attendue, la bataille pour le maillot vert n'aura donc pas porté ses fruits. Peter Sagan espérait pouvoir rattraper son retard sur l'Irlandais Sam Bennett. Mais malgré sa présence dans l'échappée finale, il n'aura pas réussi à piéger son adversaire. Le Slovaque termine 9ème, juste derrière Bennett. Sauf accident, ce dernier devrait donc garder la tunique verte jusqu'à Paris.

Pas de chance pour Pierre Rolland

Du côté des favoris, la journée a été plutôt tranquille. Habituée à mettre le tempo dans la montagne, la formation Jumbo-Visma de Primoz Roglic n'a pas été obligée de prendre la tête du peloton. À noter la nouvelle tentative manquée pour Pierre Rolland d'aller chercher une victoire d'étape. Le Français de 33 ans s'est lancé dans une échappée avec Benoît Cosnefroy et Rémi Cavagna, mais leur entreprise a tourné court. Cette attitude offensive pourrait cependant lui valoir des points supplémentaires pour le prix de «super-combatif» du Tour de France.