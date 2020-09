Bertrand Traoré officiellement transféré à Aston Villa

Bertrand Traoré à l'OL, c'est officiellement terminé. Après 3 ans dans le club de Jean-Michel Aulas, l'attaquant burkinabé a été transféré au club anglais d'Aston Villa pour 18,4 millions d'euros, annonce l'OL samedi 19 septembre.

En plus de cette somme déjà conséquente pour un joueur arrivé à l'OL en juin 2017 contre 10 millions d'euros en provenance de Chelsea, pourraient s'ajouter des bonus d'un montant maximum de 2,2 M EUR, ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus value sur un futur transfert.

Merci Bertrand Traoré, et bonne continuation ! pic.twitter.com/1Cx5REhD9z — Olympique Lyonnais (@OL) September 19, 2020

A 25 ans, Bertrand Traoré achève une aventure de trois ans à Lyon qui pourrait être qualifiée de mitigée. Sa première année à l'Olympique lyonnais a été la plus aboutie avec 20 buts inscrits en 50 matches toutes compétitions confondues mais la suite a été beaucoup plus difficile pour le joueur burkinabé.

Traînant une certaine nonchalance dans l'attitude et des performances en dilettante, il ne marqua que quatre fois la saison dernière pour 33 matches dont un seul but en Ligue 1 (22 matches). Lors de sa dernière apparition avec le maillot lyonnais, il manqua son tir au but en finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet contre le PSG (0-0, 4-5 t.a.b.).