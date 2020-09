LeBron James s'insurge contre le verdict du procès de l'actrice Lori Loughlin

Accusée de corruption, l'actrice Lori Loughlin a demandé à purger sa peine dans une prison située près de son domicile californien. Le basketteur LeBron James n'a pas tardé à dénoncer ce qu'il considère comme un traitement de faveur.

L'actrice de la série «La Fête à la maison» - accusée avec son mari d'avoir versé quelque 500.000 dollars de pots-de-vin pour inscrire leurs deux filles dans une prestigieuse université - a été condamnée à deux mois de prison au mois d'août dernier.

une demande approuvée par un juge

Après ce verdict, Lori Loughlin aurait demandé au juge Nathaniel M. Gorton le droit de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire de Victorville (Californie), situé non loin de son domicile, ce que le juge lui aurait accordé. «Bien que le juge soit OK, le Bureau des Prisons aura le dernier mot», peut-on lire sur le document judiciaire obtenu par Us Weekly.

Partageant un article de Vanity Fair dont le titre affirmait que «Lori Loughlin purgera sa peine de deux mois de prison dans un établissement de son choix», LeBron James s'est insurgé contre cette décision. «De son quoi!!???», écrit-il dans un post Instagram.

«Je ris parce que parfois c'est le mieux à faire pour ne pas pleurer. Cela n'a aucun sens. Nous voulons juste être traités de la même manière si nous commettons le même crime, c'est tout. Est-ce trop demander ? Laissez-moi deviner, ça l'est. Oui, je sais!! Nous allons juste continuer d'avancer sans attendre de coup de main! FORT, NOIR & PUISSANT», conclut-il.