Champions Cup : le Stade toulousain écrase l'Ulster (36-8) et s'envole en demie

Le Stade Toulousain s'est facilement imposé face à l'Ulster (36-8), dimanche en quart de finale de la Champions cup. Les Haut-garonnais retrouveront le dernier carré pour la première fois depuis dix ans.

Battus par le Leinster l’an passé au même stade de la compétition (12-30), les hommes d’Ugo Mola, qui affronteront samedi prochain le vainqueur d'Exeter-Northampton (qui se joue ce dimanche) en demi-finales, ont inscrit 5 essais contre un seul pour leur adversaire.

Le Stade Toulousain enchaîne ainsi un 25e match sans défaite à domicile (24 victoires) toutes compétitions confondues. Et après avoir remporté ses six matchs de poule, une première, le co-recordman, avec le Leinster, (4 titres) rejoint ainsi un autre club français dans le dernier carré, le Racing 92, qualifié la veille.

«On s’est bien entrainé, on a tout mis pour y arriver, a confié Sofiane Guitoune très en verve contre l’Ulster et auteur d’un geste «technique» très original. C’est une compétition qui nous tient à cœur, on a envie d’aller le plus loin possible. Maintenant, on sait que la semaine prochaine, c’est un gros match qui nous attend.»