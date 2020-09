Ligue 1 : l'OM arrache un nul inespéré contre Lille (1-1)

L'OM a décroché le point du match nul face à Lille (1-1), dimanche, en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Valère Germain, en fin de match, a sauvé les Olympiens d'une deuxième défaite consécutive.

Les supporters ont longtemps cru que le résultat allait être le même que jeudi contre Saint-Etienne (0-2). Dans une partie complètement dominée (au moins pendant 75 minutes) par les Lillois, les Phocéens, très inquiétants, se sont montrés d'afficher un visage conquérant.

Dès les premières minutes, les Nordistes étaient proches d'ouvrir le score mais le vétéran turc Burak Yilmaz (35 ans) était signalé hors jeu. Reste qu'ils n'ont pas lâché et ils ont donné des sueurs froides aux coéquipiers de Steve Mandanda qui a sauvé à maintes reprises son équipe pour la maintenir à flot. Mais qui n'a rien pu faire sur la frappe de Luiz Araujo au retour des vestiaires (47e).

4 - Marseille n'a gagné aucun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), sa plus longue disette sur ses terres dans l'élite depuis septembre 2015-avril 2016 (15). Désorganisé. #OMLOSC pic.twitter.com/o1glVj2Lg5 — OptaJean (@OptaJean) September 20, 2020

On s'attendait alors à un début de sursaut d'orgueil des Olympiens. Aucunement, les hommes d'André Villas-Boas poursuivaient sur leur catastrophique première minute. Il faudra d'ailleurs la 69e minute pour voir la première occasion de l'OM, une frappe de Rongier sur le poteau de Maignan.

On a été inexistant Valère Germain, attaquant de l'OM

Une action qui a peut-être réveillé les Marseillais - en plus de la sortie des cadres (Payet, Thauvin, Benedetto) au profit des Gueye, Aké ou encore Germain. Et c'est sur un corner que ce dernier sauvait les Phocéens (85e) et évitait un deuxième revers consécutif.

«Ca s’est joué au mental. Maintenant on pas fait une belle prestation, on a été inexistant, a confié le sauveur de la soirée. Si Lille mène de 2 ou 3 buts c’est normal. Mais le foot, c’est comme ça. On a essayé de pousser à la fin, c’est bien de revenir mais on n’a pris qu’un point. C’était certes un peu mieux à la fin, mais il va falloir faire mieux dans le jeu.»

Après deux victoires à l’extérieur (Brest, Paris), Marseille, 8e avec 7 points, confirme qu’il a du mal à domicile dans son Vélodrome (qui n’avait que 1.000 spectateurs) avec une défaite et un nul donc. Et si on prend en compte la saison dernière, l’OM n’a pris que deux points en quatre rencontres. Beaucoup trop peu pour espérer prétendre à quelque chose cette saison.

«On a mal commencé la deuxième mi-temps, c'est dommage, il y avait de l'équilibre en première mi-temps dans ce 4-2-3-1 dans lequel on avait fini le match à Lille l'an dernier et qui nous avait permis de renverser le match (de 0-1 à 2-1, ndlr), a expliqué le technicien portugais. La fatigue nous est un peu tombée dessus à la 70e minute. Les changements nous ont donné de la vélocité et de la profondeur, plus d'intensité, on a obtenu des tirs, des corners, et à la fin on a marqué le même but qu'à Lille l'an dernier, frappe de Sanson pour Valère (Germain) dans la zone qu'il aime bien et qu'il sait attaquer. A l'arrivée, je suis content, on a réussi à prendre un point contre un rival direct. On restait sur une grosse défaite contre Saint-Étienne (2-0), alors c'est un bon point. Maintenant, victoire obligatoire contre Metz.»