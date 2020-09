Le Tour de France s’est élancé le 29 août de Nice pour trois semaines de course et s’est achevé ce dimanche 20 septembre avec la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées. Voici le classement général complet remporté par le Slovène Tadej Pogacar, à l’issue de la 21e et dernière étape enlevée au sprint par Sam Bennett.

Le classement général du Tour de France

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE)



2. Primož Roglic (SLO/Jumbo) à 59 secondes



3. Richie Porte (AUS/TRE) à 3:30

Plus d'informations à venir…