Transferts : Un accord entre Olivier Giroud et la Juventus Turin ?

La Juventus Turin est toujours en quête d’un attaquant. Et alors que le dossier Edin Dzeko peine à se finaliser, comme les précédents, le champion d’Italie aurait relancé la piste Olivier Giroud, déjà courtisé ces dernières semaines.

En mai dernier, le champion du monde tricolore a prolongé d’un an son contrat avec Chelsea. Mais son avenir est plus qu’incertain chez les Blues avec l’arrivée notamment de l’Allemand Timo Werner et la concurrence en attaque. Cette situation pourrait inciter l’ancien Montpelliérain à trouver un nouveau club en vue de l’Euro avec l’équipe de France l’été prochain.

Et il pourrait prendre la direction de l’Italie, où la Juve peine à boucler l’arrivée d’un attaquant pour remplacer Gonzalo Higuain parti aux Etats-Unis. Les noms d’Edinson Cavani, Luis Suarez et Edin Dzeko ont été cités sans que leur venue ne puisse être finalisée. A quinze jours de la fermeture du mercato, prévue le 5 octobre, le temps presse pour les dirigeants turinois qui se seraient à nouveau tournés vers Olivier Giroud.

Même si la signature de Dzeko (AS Roma) reste la priorité à leurs yeux, le transfert du Tricolore, estimé à cinq millions d’euros, serait moins compliqué à réaliser. D’autant que, selon les médias italiens, la Vieille dame aurait déjà un accord avec le 3e meilleur buteur de l’histoire des Bleus (40 buts) autour d’un contrat de deux ans et un salaire de 4,5 millions d’euros annuel.