Pogacar, Maze, Doncic, Zahovic… La Slovénie, petite nation de grands champions

Si la Slovénie est connue pour ses sublimes paysages, elle brille également à travers le sport. Et il n’y a pas qu’avec la victoire de Tadej Pogacar sur le Tour de France.

Ce petit état d’environ 2 millions d’habitants et beaucoup plus petit que la Suisse a beaucoup fait parler de lui lors de ces trois dernières semaines avec les performances de Tadej Pogacar, vainqueur de la Grande Boucle, et Primoz Roglic, qui a porté le maillot jaune jusqu’à la veille de l’arrivée à Paris, laissant son jeune compatriote triompher. Reconnue pour ses décors paradisiaques (comme à Bled, Istrie ou Ljubljana), ses montagnes (stations de ski), la Slovénie, qui a été cofondée en octobre 1918 et est devenue un été souverain indépendant en 1991 en faisant sécession de la Yougoslavie, devient depuis quelques années une puissance sportive avec de grands champions.

Tadej Pogacar

En décrochant dimanche à 21 ans, la veille de son anniversaire, son tout premier Tour de France, et ce lors de sa tout première participation, Tadej Pogacar est entré dans l'histoire de la Slovénie mais aussi du cyclisme par la grande porte. Alors que son compatriote, Primoz Roglic, beaucoup plus expérimenté que lui, portait le maillot jaune de leader depuis plus de dix jours, le jeune coureur de la formation UAE-Emirates a surpris tout le monde lors de l'unique contre-la-montre de l'édition 2020. Pas étonnant pour Pogacar qui avait déjà impressionné en 2019 en remportant le Tour de l'Algarve et celui de Californie avant de décrocher 3 victoires d'étapes sur le Tour d'Espagne qu'il a terminé à la 3e place.

Primoz Roglic

S'il n'a terminé qu'à la 2e place du Tour de France 2020, après avoir porté plus d'une dizaine de jours le maillot jaune de leader, Primoz Roglic n'en reste pas la référence du cyclisme en Slovénie. Leader de l'incroyable équipe Jumbo-Visma, le trentenaire restera comme celui qui est devenu le premier slovène à décrocher un grand Tour (Tour d'Espagne en 2019). Avant ça, il s'était offert le Tour du Pays basque (2018), le Tour de Romandie (2018 et 2019), l'UAE Tour (2019) et Tirreno-Adriatico (2019).

Tina Maze

S'il y en a une qui a porté haut et fort les couleurs de la Slovénie, c'est bien Tina Maze. La skieuse, grande rivale de Lindsey Vonn, s'est offert un incroyable palmarès. Championne olympique en 2014 à Sotchi (descente et slalom géant), Maze a décroché 2 autres médailles d'argent olympique, 4 titres de championne du monde, le classement général de la Coupe du monde (2013) et 3 petits globes de cristal la même année pour un total de 81 podiums dont 26 victoires.

Luka Doncic

La Slovénie et le basket, ça a toujours été une histoire qui fonctionne. Championne d’Europe en 2017, la petite nation a marché sur les «grands» du continent comme la Serbie, la France et l’Espagne. A tel point que plusieurs joueurs ont tapé dans l’œil de la NBA comme Goran Dragic (Miami) et surtout Luka Doncic. Champion d’Europe 2018 avec le Real Madrid, le joueur de Dallas, All star cette année, est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la Ligue américaine.

Zlatko Zahovic (et la relève du foot)

Si la France a eu Zinédine Zidane, la Slovénie a elle aussi eu un «ZZ» en la personne de Zlatko Zahovic. Cet attaquant, qui a été professionnel entre 1989 et 2004 est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de la Slovénie. Meilleur buteur de l’histoire de son pays avec 35 buts, il a évolué dans plusieurs clubs européens dont Valence et Benfica. Zahovic a ouvert la porte a la nouvelle génération. En plus de son fils Luka, la Slovénie a désormais de grands joueurs comme le gardien de l'Atletico Madrid Jan Oblak ou l’attaquant de l’Atalanta Bergame Josip Ilicic.

Vid Kavticnik et les handballeurs

C’est aussi au handball que la Slovénie s’est fait un nom dans le monde du sport. A l’image de Vid Kavticnik (10 ans à Montpellier), qui est facilement reconnaissable par son look (crâne rasé et grosse barbe), le petit état s’est fait un joli palmarès. Vice-championne d’Europe en 2004, la Slovénie s’offrira la médaille de bronze du championnat du monde 2017 en France.

Iztok Cop

Comment parler des champions slovènes sans évoquer Iztok Cop (aviron), qui a offert le premier titre olympique à son pays lors des JO de Sydney en 2000, après le bronze en 1992 à Barcelone. Il complètera sa collection de médailles olympiques avec l’argent en 2004 et le bronze à Londres en 2012.