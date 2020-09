Tour de France 2020 : Quintana et son équipe visés par une enquête pour dopage

Au lendemain de la fin du Tour de France, le parquet de Marseille a indiqué qu’une enquête préliminaire a été ouverte sur des soupçons de dopage visant Dayer Quintana, frère de Nairo, et son équipe Arkea-Samsic. Deux personnes ont été mises en garde à vue.

Citée par l’AFP, la procureure Dominique Laurens a évoqué la «découverte de nombreux produits de santé dont des médicaments (...) et surtout une méthode pouvant être qualifiée de dopante.»

Une perquisition visant plusieurs coureurs de l'équipe Arkea-Samsic a en effet été menée par les gendarmes de l’OCLAESP mercredi aux Allues, près de Méribel et visait plusieurs coureurs de l'équipe Arkéa-Samsic, dont le Colombien Dayer Quintana, le frère de Nairo, et des membres de l'équipe médicale. L'AFP a révélé que deux personnes étaient actuellement en garde à vue.

Joint par L’Equipe, Emmanuel Hubert, patron de la formation française a confirmé cette information mais n’a pas voulu commenter cette opération diligentée sans concertation avec l’Agence française de lutte contre le dopage.

A noter que Nairo Quintana, 2e du Tour de France (2013 et 2015) et vainqueur du Tour d’Italie (2014) et du Tour d’Espagne (2016), n’a pris que la 17e place du classement général à plus d’une heure du vainqueur Tadej Pogacar. Quant à la formation Arkéa-Samsic elle a fini 12e sur 22.