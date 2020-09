Mike Tyson peut battre Anthony Joshua et Tyson Fury, selon son entraîneur

Mike Tyson, qui prépare son combat de retour contre Roy Jones Jr, pourrait redevenir champion du monde de boxe des poids lourds, selon son entraîneur.

Rafael Cordeiro n’en finit plus d’être impressionné par les capacités physique du boxeur américain. A tel point qu’il a confié qu’il était en mesure de redevenir champion du monde malgré son âge (54 ans).

S’entraînant en moyenne 6 ou 7h par jour tout en ajoutant des séances vidéos, «Iron Mike», qui n’a plus combattu depuis 2005, prépare son combat d’exhibition (prévu le 28 novembre) comme un titre mondial. Ce qui fait dire à son entraîneur, qui a encaissé beaucoup de coups ces dernières semaines, qu’il serait même en mesure de battre les actuels détenteurs des ceintures poids lourds Anthony Joshua et Tyson Fury.

«Je crois que Mike peut le faire, a assuré Cordeiro à TMZ. S’il a réfléchi et qu’il veut se battre pour la ceinture un jour, pourquoi pas ? Qui a dit que c’était impossible à faire ? Il se bat tous les jours au gymnase et je pense que le meilleur reste à venir. Il s’améliore chaque jour et ne ressemble pas à un boxeur de 54 ans.»

De quoi faire frémir Roy Jones Jr qui a récemment confié sa crainte avant son combat contre Mike Tyson. «Il est toujours Mike Tyson, il est toujours l’une des personnes les plus fortes et les plus explosives qui ait jamais touché un ring de boxe», avait expliqué le boxeur de 51 ans à Sky News.