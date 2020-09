Benoît Paire de nouveau positif au Covid-19

Après son abandon mercredi au tournoi de Hambourg, Benoît Paire a confié qu’il avait été une nouvelle fois testé positif au Covid-19.

A quelques jours du début de Roland-Garros, l’Avignonnais n'est pas au mieux. Sportivement, il ne gagne plus un match depuis la reprise des compétitions (3 matchs, 3 revers) – il a dû abandonner face à Casper Ruud après des maux d’estomac après 46 minutes de jeu –, et au niveau physique, il a donc de nouveau été touché par le coronavirus.

