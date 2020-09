Neymar et Mbappé absents des finalistes du meilleur joueur UEFA

L’UEFA a dévoilé mercredi les trois finalistes pour le prix de son meilleur joueur de l’année. Kylian Mbappé et Neymar n’y figurent pas.

Les deux stars du PSG, finalistes de la Ligue des champions (perdue face au Bayern Munich, 1-0), ont été devancées par les Munichois Robert Lewandowski et Manuel Neuer ainsi que Kevin De Bruyne (Manchester City).

Neymar se classe 4e, ex-aequo avec Lionel Messi (FC Barcelone), et Mbappé 7e. A noter que les deux Parisiens ne sont retenus que pour le prix de meilleur attaquant de l’année, aux côtés de Lewandowski.

De Bruyne. Lewandowski. Neuer.





Who's your 2019/20 UEFA Men's Player of the Year? #UEFAawards — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 23, 2020

Pour les coachs, le prix de meilleur entraîneur masculin de l’année, nouvellement créé, sera décerné à un Allemand. Reste à savoir lequel entre Hansi Flick (Bayern Munich), Jürgen Klopp (Liverpool) et Julian Nagelsmann (Leipzig).

Chez les femmes, deux des trois finalistes ont remporté la C1 avec Lyon : sa capitaine, la Française Wendie Renard, et l'Anglaise Lucy Bronze, déjà lauréate l'an dernier et partie cet été pour Manchester City. La Danoise Pernille Harder, transférée début septembre de Wolfsburg à Chelsea, complète la liste. Côté entraîneurs, Lluis Cortés (FC Barcelone), Stephan Lerch (Wolfsburg) et Jean-Luc Vasseur (Lyon) sont finalistes.

Les prix seront remis le 1er octobre, jour du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2020-2021.