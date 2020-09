NFL : Des amendes de 100 000 dollars pour non-port du masque

Ne pas porter de masque en NFL peut coûter cher. Très cher. Plusieurs entraîneurs de la Ligue nord-américaine de football américain se sont vu infliger une amende de près de 100 000 dollars (85 000 euros) pour non-respect du port du masque.

Avant le début de la saison, la NFL avait pourtant mis en garde les équipes et leurs coachs. Dans une note envoyée à l’ensemble des franchises, elle s’était voulue ferme et intransigeante en rappelant aux entraîneurs l’obligation de porter le masque pendant les rencontres.

Mais Pete Carroll (Seahawks de Seattle), Kyle Shanahan (49ers de San Francisco) et Vic Fangio (Broncos de Denver) n’ont pas respecté la consigne et ont écopé d’une lourde amende. Tout comme leurs équipes respectives qui ont dû s’acquitter de la somme de 250 000 dollars (215 000 euros).

Et d’autres risquent d’être également sévèrement sanctionnés. Sean Payton (Saints de la Nouvelle Orléans) et Jon Gruden (Raiders de Las Vegas) se sont également affiché sans masque en début de semaine. Gruden devrait pourtant adhérer à cette mesure pour avoir contracté le Covid-19. «J’ai eu le virus. Je fais de mon mieux. Je suis sensible à la question, mais je dois annoncer les jeux. Je veux simplement communiquer dans ces situations», a-t-il expliqué.

Avant de présenter ses excuses qui ne devraient pas être suffisantes pour échapper à l’amende. «Je m’excuse et si je suis mis à l’amende, je vais la payer.»