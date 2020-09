Vidéo : le changement le plus rapide de l’histoire, après seulement 13 secondes de jeu ?

Lauri Suup s’attendait sûrement à d’autres débuts pour son premier match dans le monde professionnel. Âgé de 16 ans, le jeune milieu de terrain a été titularisé avec Kalju, qui évolue en 1ère division dans le championnat estonien... avant de céder sa place au bout de seulement 13 secondes de jeu.

Il n'était pas blessé. Et encore moins fatigué, le coup d'envoi de la rencontre venant juste d’être donné. Son club a juste voulu contourner les règles en vigueur en Estonie, qui impose aux équipes de commencer chaque match avec au moins deux joueurs issus du centre de formation.

Mais en raison de plusieurs cas positifs au Covid-19 dans son effectif, l'entraîneur de Kalju a été contraint de s'adapter et a décidé de faire appel au jeune Suup, qui joue habituellement avec l'équipe U21.

Sauf qu'après seulement trois passes, un dégagement volontaire en touche et 13 petites secondes, il a été remplacé par l'Ukrainien Vladyslav Khmoutov, un peu plus expérimenté du haut de ses 22 ans. S'il était évidemment déçu à sa sortie, Lauri Suup pourrait faire son entrée dans le livre des records pour le changement le plus rapide de l’histoire.

Ce subterfuge n'a toutefois pas empêché Kalju de s'incliner sur la pelouse de Levadia (2-1) et d'abandonner sa place sur le podium à son adversaire.