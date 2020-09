Johann Duhaupas : «J’ai été boxeur dans la pire période»

Adversaire de Tony Yoka ce vendredi, Johann Duhaupas, qui possède une grande expérience dans la boxe, va enfin avoir la possibilité de se montrer auprès du grand public français. Sur le tard.

C’est l’un de ses grands regrets. Alors qu’il est respecté dans le monde entier après des grands combats contre Robert Helenius, Deontay Wilder, Manuel Charr ou encore Alexander Povetkin, le natif d’Abbeville (39 ans) n’a malheureusement pas eu la chance d’avoir une grande médiatisation en France.

«J’ai été boxeur dans la pire période, celle où les télés se sont retirées, avoue-t-il. Et il a fallu que je voyage dans le monde entier pour me faire mon palmarès. C’est dommage parce que je pense que 10 ans auparavant j’aurai pu être un autre boxeur et je pense sincèrement que j’aurais pu être le premier champion du monde (français des poids lourds) à l’époque.»

Vendredi soir, à la Paris La Défense Arena, contre le champion olympique 2016 et médiatique Tony Yoka, Johann Duhaupas aura à cœur de montrer aux yeux de tous (5.000 spectateurs présents et une diffusion sur Canal+) le grand boxeur qu’il est.

«On me donne l’occasion de me montrer et j’accepte, se réjouit-il. J’aurai préféré que le grand public me connaisse avant avec mes grands combats contre (Robert) Helenius ou Manuel Charr. Malheureusement, c’est passé discrètement. Ce combat va me montrer et je ne veux pas le louper.»