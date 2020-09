PSG : Angel Di Maria prolongé avant Kylian Mbappé et Neymar ?

Le PSG a érigé au rang de priorité les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar. Juste derrière vient celle d’Angel Di Maria, dont le bail s’achève le 30 juin prochain. Une situation qui pourrait inciter les dirigeants parisiens à accélérer sur ce dossier.

Le temps commence à presser. Car au mois de janvier, l’international argentin est susceptible de s’engager librement dans le club de son choix. Mais ce n’est pas la volonté du club de la capitale, ni de l’ancien madrilène. Les deux parties sont sur la même longueur d’ondes et des discussions avaient entamé autour d’une prolongation de deux ou trois saisons en début d’année avant qu’elles ne soient interrompues par la crise sanitaire.

Et l’affaire du crachat lors du match entre le PSG et l’OM, qui a valu quatre matchs de suspension au «Fideo» n’a en rien remis en cause son avenir à Paris et le souhait du champion de France de le prolonger. L’arrivée dans les prochains jours de son représentant devrait même accélérer les négociations.

Même si, à bientôt 33 ans, Di Maria, qui est l’un des joueurs parisiens les plus réguliers ces dernières saisons, ne ferme pas la porte à un retour en Argentine. Sa priorité est de rester au PSG, où il a signé en 2015 en provenance de Manchester United, mais il n’a jamais caché son souhait de terminer sa carrière dans son pays natal. Sa décision finale sera prise en concertation avec sa femme.