Séan Garnier : «L’univers du football street fait rêver»

Double champion du monde de «street foot», Séan Garnier est la star du jeu vidéo «Street Power football». Il se confie sur la création du jeu et son domaine.

Pouvez-vous nous expliquer quel est le concept du jeu «Street Power football» dont vous êtes l’une des vedettes ?

Lorsque l’on était petit, on avait tous envie de jouer au football street. C’est un univers qui fait rêver. Moi, j’ai commencé dans la street. J’étais dans le foot à 11 et j’ai ensuite bifurqué sur la street. Quand j’ai rencontré le patron de SFL Interactive (l'éditeur du jeu, ndlr), qui fait le jeu vidéo, il avait l’idée de faire ce jeu, je lui ai proposé d’ajouter un petit côté «réel», en agrémentant le jeu avec des techniques qui existent dans la réalité : le «3 contre 3», le «1 contre 1 panna» où l’on doit mettre un petit pont et le freestyle. Le but c’était de réunir tout ça pour montrer aux gens tout le panel que l’on peut retrouver au niveau du street football.

Vous vous êtes occupé de la conception dès le début ?

Je suis arrivé au début de la conception en changeant tout le mode de jeu. Il y a six modes de jeu qui découlent sur six technologies différentes. D’un jeu vidéo où tu joues au football, tu te retrouves à un jeu de «trick shots», à un jeu de «panna» qui s’apparente à un jeu de combat pour le coup. J’ai aussi amené les meilleurs freestyleurs du monde qui ont tous leur geste en «motion capture».

Le rendu final vous plaît ?

Super fier ! Ça fait deux ans que l’on travaille dessus, donc vraiment heureux. Tout le monde aurait voulu avoir son personnage de jeu vidéo déjà. Mais j’ai vraiment aimé le côté fun du jeu. J’ai joué avec un pote, Karim Benzema, et on s’est éclatés. C’est ça le côté du street foot. On se taquine. Et c’est ce qu’on retrouve dans ce jeu.