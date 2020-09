Grand Prix de Russie : Lewis Hamilton en route pour égaler Michael Schumacher

Le 25 novembre 2012, au moment du dernier Grand Prix de sa carrière au Brésil, Michael Schumacher se retirait du paddock avec 91 victoires et 7 titres de champion du monde. Deux records, parmi d’autres, qui semblaient inatteignables. Mais moins de huit ans plus tard, Lewis Hamilton est lancé à toute allure pour réécrire l’histoire de la catégorie reine du sport automobile.

Et, dès dimanche, en Russie, il pourrait être égalé le record de victoires en Grand Prix. Inarrêtable depuis le début de la saison avec six succès en neuf courses, le Britannique est revenu dans les roues de l’ancien pilote Ferrari et pourrait se hisser à sa hauteur sur le circuit de Sotchi. Avant d’espérer le dépasser dans quinze jours au Nürburgring (Allemagne), où «Schumi» a triomphé à cinq reprises.

A ses débuts en 2007, Hamilton n’aurait pourtant jamais pensé pouvoir un jour rejoindre le «Baron Rouge» dans la légende de la Formule 1. Et aujourd’hui encore, il a du mal à l’imaginer. «Cela ne me semble tout simplement pas réel», a-t-il confié. «Ce qui se passe en ce moment va bien au-delà de ce que je rêvais en tant qu’enfant», a ajouté le sextuple champion du monde, qui avait évidemment Schumacher parmi ses modèles. «Moi et tous les pilotes avons grandi en regardant Michael et rêvions de l’imiter.»

Ce rêve est en passe de devenir réalité pour Hamilton, qui a déjà supplanté son illustré aîné au plus grand nombre de pole positions (95) et de podiums (158) notamment. Et une nouvelle victoire sur le tracé russe, qui réussit à merveille à Mercedes, pour s’y être toujours imposé depuis son retour au calendrier en 2014, et à Hamilton (4 victoires), le rapprocherait inévitablement d’une septième couronne mondiale qui lui permettrait de s’installer sur le trône au côté du roi Schumacher.