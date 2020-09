Conor McGregor-Manny Pacquiao : les détails du combat

Manny Pacquiao et Conor McGregor vont bien s’affronter lors d’un combat de boxe en 2021, ont confirmé les deux parties. Et on en sait un peu plus sur les détails de cet affrontement.

Cet affrontement entre la légende philippine de la boxe et la star irlandaise des arts martiaux mixtes, qui a récemment indiqué qu’il prenait sa retraite (pour la troisième fois de sa carrière) des octogones, se déroulera au Moyen-Orient l’an prochain.

Et s’il n’a pas lieu cette année, ce qui aurait pu être le cas, c’est tout simplement parce que le Philippin, qui occupe un poste de sénateur dans son pays, souhaite attendre la fin de la pandémie de Covid-19 qui touche la planète. Et ce par respect pour son pays.

En ce qui concerne l'aspect financier, les détails sont encore en pourparlers. «Nos avocats finalisent tous les détails confidentiels, mais les deux boxeurs se préparent pour ce combat de boxe épique», a confié Jayke Joson, l’assistant de longue date de Manny Pacquiao.

Pour rappel, «PacMac» (41 ans) n’a plus boxé depuis qu'il a remporté la ceinture WBA des poids welters aux dépens de Keith Thurman à Las Vegas en juillet 2019.

Vendredi, c’est Conor McGregor, quinze jours après avoir été placé en garde à vue pour exhibition sexuelle en Corse, qui avait vendu la mèche en indiquant que ce combat allait avoir lieu. L’Irlandais s’était déjà illustré dans un combat entre un champion MMA et un boxeur en perdant contre Floyd Mayweather en 2017 dans un combat historique, quelque peu décevant mais qui avait rapporté gros en termes financiers.

Manny Pacquiao a révélé qu’il reverserait ce qu’il gagnerait à des associations.