Julian Alaphilippe sacré champion du monde

La fin d'une attente longue de 23 ans ! Julian Alaphilippe a été sacré, ce dimanche, champion du monde de cyclisme sur le circuit d'Imola en Italie. Le Français succède à Laurent Brochard dernier tricolore titré en 1997.

En larmes à l’arrivée, il n’arrivait même pas à trouver les mots. L’émotion a envahi le héros français devant la portée de son exploit monumental. «C'était le rêve de ma carrière», a-t-il lâché les yeux rougis avant d'éclater en sanglots vêtu de son maillot arc-en-ciel sur la plus haute marche du podium au moment de La Marseillaise.

Et pour faire de son rêve une réalité, Alaphilippe a porté en puncheur l'attaque décisive en haut de la dernière ascension, située à moins de 12 kilomètres de l'arrivée sans que les autres candidats à la victoire finale ne parviennent à prendre sa roue. Il a ensuite parfaitment géré sa quinzaine de secondes d'avance pour s'imposer en solitaire sur le tracé automobile.

Avec ce sacre, il a rangé au rayon des mauvais souvenirs les Mondiaux de 2017 à Bergen (Norvège). Parti seul à 11 kilomètres de l’arrivée, il avait été repris sous la flamme, voyant son rêve partir en fumée. Mais cette fois, Alaphilippe, qui avait une équipe bâtie autour de lui, a résisté à Wout van Aert (2e), Marc Hirschi (3e), Michal Kwiatkowski (4e), Jakob Fuglsang (5e) et Primoz Roglic (6e) pour connaître la consécration.

«J’ai été si près tellement de fois mais je n’avais même jamais été sur le podium. Je suis arrivé ici avec beaucoup d’ambitions. C’est un jour de rêve pour moi», s’est félicité le nouveau patron du cyclisme mondial.

Maillot jaune sur le Tour de France au soir de sa victoire sur la 2e étape, Julian Alaphilippe avait perdu la tunique de leader après avoir écopé d’une pénalité pour ravitaillement interdit. Conscient qu’il ne pourrait pas faire aussi bien que l’année dernière, où il avait passé 14 jours en jaune, il avait décidé de s’économiser en vue de ces Mondiaux. Un pari gagnant.

Il va désormais étrenner son tout nouveau maillot arc-en-ciel dès mercredi sur la Flèche Wallonne. Une tunique qui pourrait donner des ailes au double tenant du titre pour réaliser un triplé sur l’une des Classiques les plus prisées.

«La Flèche Wallonne vient après un mois très chargé, avec le Tour de France et les Championnats du monde, a souligné le directeur sportif de la formation Deceuninck-Quick Step Tom Steels. On connaît cette épreuve avec l’une des arrivées les plus difficiles de toute la saison, donc il faudra être attentif durant toute la journée pour un pas se faire piéger. Nous avons une équipe solide et nous espérons finir la course avec un bon résultat.» Et avec Julian Alaphilippe, tous les espoirs sont permis.