Ligue 1 : Le PSG enchaîne à Reims grâce à un doublé d'Icardi (0-2)

Le PSG poursuit son redressement. Et son début de saison très compliqué semble même désormais derrière lui. A Reims, le champion de France a signé, ce dimanche, un troisième succès consécutif en clôture de la 5e journée de Ligue 1 (0-2).

Thomas Tuchel avait clairement affiché ses intentions avec une composition d’équipe très offensive au coup d'envoi. Pour la première fois depuis l’entame de cet exercice, l'entraîneur allemand a pu aligner ses quatre «Fantastiques» Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi accompagnés de Julian Draxler.

Et il n’a pas fallu attendre très longtemps pour voir tout ce monde en action. Après moins de dix minutes de jeu, Mbappé s’est joué de la défense rémoise avant de servir Icardi, qui a trompé le portier de Reims d’un tir du pied droit dans le petit filet opposé. Avec cette réalisation, l’Argentin, dont le dernier but remontait au 29 février dernier, a mis fin à 7 mois de mutisme.

Les deux compères ont remis le couvert peu après l’heure de jeu. Sur un nouveau service de l’international français, à la limite du hors-jeu, Icardi n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide pour s’offrir un doublé (63e). Mais également retrouver une confiance qui l’avait fui ces dernières semaines.

L’addition aurait pu être plus lourde pour le club champenois si Predag Rajkovic n’avait pas multiplié les parades dans son but. Et si Mbappé et Neymar avaient été un peu plus inspirés au moment de conclure. De retour de suspension, le Brésilien a notamment été l’auteur de gestes et d’actions de grande classe, à l’image de son somptueux slalom en fin de première période, mais il a manqué de réalisme pour donner encore un peu plus de relief à sa performance de haute volée.

Reims aurait également pu relancer la rencontre sur un tir de Boulaye Dia tout juste entré en jeu. Mais sa tentative a échoué sur le poteau de Keylor Navas, qui semblait battu (61e). Dans la foulée, Paris, qui a aussi enchaîné un 3e match sans prendre de but, s’est mis à l’abri tout en retrouvant une certaine sérénité.

Mais peut-être pas pour très longtemps. La semaine s'annonce très chargée pour le club de la capitale avec le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, prévu jeudi, et la réception, vendredi, d'Angers en championnat.

Avant le PSG et Neymar auront rendez-vous devant la commission de discipline de la LFP pour s'expliquer au sujet des propos supposés homophobes et racistes tenus par l'ancien Barcelonais à l'encontre des Marseillais Alvaro Gonzalez et Hiroki Sakai lors du Classique. Et le verdict pourrait influer sur la suite de la saison parisienne.